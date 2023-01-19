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Справа Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Філатова, йде на фінішну пряму

Справа Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Філатова, йде на фінішну пряму

САП скерувала до суду обвинувальний акт.

Філатову намагались дати 22 млн євро за сприяння будівництва метро в Дніпрі, а той здав Микитася антикорупційним органам.

Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Микитась також може присісти за заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.

Було б непогано, бо цей клоун довів до банкрутства «Укрбуд», бо виймав звідти купу грошей і купував найдорожчі спорткари. Цілий автопарк зібрав, а потім почав жалітись, що голий і босий.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/629

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