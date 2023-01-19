Справа Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Філатова, йде на фінішну пряму

САП скерувала до суду обвинувальний акт.

Філатову намагались дати 22 млн євро за сприяння будівництва метро в Дніпрі, а той здав Микитася антикорупційним органам.

Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Микитась також може присісти за заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.

Було б непогано, бо цей клоун довів до банкрутства «Укрбуд», бо виймав звідти купу грошей і купував найдорожчі спорткари. Цілий автопарк зібрав, а потім почав жалітись, що голий і босий.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/629

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