Сегодня 07:39
Просмотров: 81
Справа Микитася, який намагався підкупити міського голову Дніпра Філатова, йде на фінішну пряму
САП скерувала до суду обвинувальний акт.
Філатову намагались дати 22 млн євро за сприяння будівництва метро в Дніпрі, а той здав Микитася антикорупційним органам.
Санкція статті – від п’яти до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.
Микитась також може присісти за заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії.
Було б непогано, бо цей клоун довів до банкрутства «Укрбуд», бо виймав звідти купу грошей і купував найдорожчі спорткари. Цілий автопарк зібрав, а потім почав жалітись, що голий і босий.
Джерело: https://t.me/c/1636605494/629