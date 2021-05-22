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"Справа Приватбанку": в антикорупційній прокуратурі розповіли, чому з Яценка зняли браслет

Справа Приватбанку: в антикорупційній прокуратурі розповіли, чому з Яценка зняли браслет

З ексзаступника голови правління "Приватбанка" Володимира Яценка зняли електронний браслет у зв’язку з тим, що у його будинку був відсутній GPS-сигнал та GSM-покриття, а відтак надходили безпідставні сигнали тривоги.

Про це у коментарі Радіо Свобода розповіла речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Відповідно до висновку технічної можливості застосування електронного засобу контролю, за місцем проживання вказаного підозрюваного, який нам надала Національна поліція України, у будинку вказаної особи був відсутній сигнал GPS та GSM-покриття.

Це призводило до надходження безпідставних сигналів тривоги на стаціонарний пункт моніторингу та перебоїв у функціонуванні пристрою", – пояснила Постолюк.

Нагадуємо:

З ексзаступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка, якого підозрюють у виведенні 136 млн грн, зняли браслет, оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про подовження цього запобіжного заходу.

Яценка затримали 22 лютого – літак з ним на борту посадили в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом.

Яценка підозрюють у виведенні разом зі спільниками із "Приватбанку" понад 136 млн грн на підконтрольну компанію "Інгосстрах".

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екстопменеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

За кілька днів після затримання Вищий антикорупційний суд відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 52 мільйонів було внесено і Яценко вийшов із СІЗО.

Источник: epravda.com.ua

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