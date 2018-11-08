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Справа про збиття Іл-76: Вища рада правосуддя залишила без розгляду скаргу екс-глави штабу АТО Назарова

Справа про збиття Іл-76: Вища рада правосуддя залишила без розгляду скаргу екс-глави штабу АТО Назарова

Вища рада правосуддя залишила без розгляду скаргу колишнього керівника штабу АТО, генерала Віктора Назарова та його адвокатів на суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталію Самоткан.

Самоткан визнала Назарова винним у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76,

«Скарги Віктора Назарова та інших стосовно судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Наталії Самоткан залишено без розгляду та повернуто скаржникам. Таке рішення оголосила секретар Третьої Дисциплінарної палати Ірина Мамонтова", – повідомила прес-секретар ВРП Оксана Лисенко.

ВРП відхилила скаргу через відсутність відомостей по ознаки дисциплінарного проступку судді або посилання на такі дані.

Адвокат Назарова Михайло Турик заявляв, що у своєму поданні вони з підзахисним виклали факти про низку дисциплінарних порушень, яких, на їхню думку, припустилась суддя Самоткан.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині засудив генерал-майора Віктора Назарова у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року бойовиками в аеропорту Луганська. На момент трагедії Назаров був начальником Штабу антитерористичної операції. Суд визнав його винним «недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків».

Суд присудив генералу 7 років ув’язнення, однак він подав апеляцію.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: война, суд

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