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Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, і відпавив ці записи для розслідування в Україну та Європейський Союз, заявив про готовність прибути до Києва і надати свідчення.

"Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з COVID-19, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, - я готовий", - сказав він у понеділок, 4 січня, в інтерв'ю інтернет-виданню "Суспільне.Новини".

Макар зазначив, що передав записи українським правоохоронцям "приблизно в грудні", однак офіційного допиту поки що не було. "Але сьогодні (4 січня. - Ред.) зі мною зв'язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз поїхав у країну Євросоюзу", - сказав він.

Тим часом у Службі безпеки України заявили, що не контактували з Макаром у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомляють "Українські новини".

* "Плівки Лукашенка"

Нагадаємо, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису, зробленого начебто під час зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадиму Зайцеву, котрий на той момент був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам білоруського спецпідрозділу "Альфа".

На зустрічі, зокрема, обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку.

* Нацполіція отримала нові дані

Пізніше того самого дня Національна поліція України повідомила, що отримала в своє розпорядження інформацію про можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета - документи й аудіозаписи, зроблені не пізніше 2012 року.

У відомстві також повідомили, що слідство отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із країн Європи, а розпорядника переданої інформації запросили для проведення слідчих дій. "На сьогодні слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - повідомили у Нацполіції.

* Справа Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Источник: dw.com

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