Справа «ВіЕйБі Банку»: 7 нових підозрюваних

24 травня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили шести посадовцям Національного банку України про підозру у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ч.2 ст.364 КК України). Також про підозру за ст.191 КК України повідомлено представнику компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту. Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми з заволодіння 1,2 млрд грн зросла до 17 осіб.

Коло підозрюваних* поповнили:

- заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області;

- начальник одного з управлінь ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

- начальник одного з відділів ГУ НБУ у м. Києві та Київській області;

- директор юридичного департаменту Національного банку України;

- головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

- директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ;

- заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку).

* посади наведені на момент вчинення злочину.

Як встановило слідство, в жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча «ВіЕйБі Банк» не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк» на два роки, які «ВіЕйБі Банк» по завершенню цього терміну не повернув.

В листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник «ВіЕйБі Банку».

Детальніше про розслідування: https://nabu.gov.ua/tags/vieybi-bank

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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