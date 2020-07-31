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Справа «Укравтодору»: шостий підозрюваний

Справа «Укравтодору»: шостий підозрюваний

На виконання доручення Окружної прокуратури міста Варшави, у межах спільного розслідування на території України, НАБУ та САП, повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі. Процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб.

Нагадуємо, що 20 липня 2020 року НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою міста Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України. П’ятьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:

● колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину - в.о. голови Укравтодору);

● двом громадянам Польщі;

● іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;

● колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянку України.

НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

В одному з епізодів йшлося про сплату 10% «консультаційних послуг», що становило понад 180 тис. євро. В іншому компанія-переможець тендеру Укравтодору мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн грн.

Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник Укравтодору обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

Особливістю наведених злочинів було те, що вони починались в Україні, а завершувались у Польщі.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють із вересня 2019 року. Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне бюро антикорупційне Польщі, в листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі — працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. Координація дій обох сторін відбувалась за участі Євроюсту.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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