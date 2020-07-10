Справа заволодіння 54 млн грн держбюджету: позиція НАБУ стосовно рішення ЄСПЛ

Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути екснародного депутата України, одного з контролерів компанії «Золотой мандарин ойл», до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми з заволодіння 54 млн грн. Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його імунітет як близького родича судді ЄСПЛ, правоохоронні органи потребували дозволу цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (ухвалено 6 липня 2020 року) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично унеможливлює повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету. Водночас, досудове розслідування стосовно решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії та ще три особи, наближені до екснардепа, — триває. Всі ці учасники схеми, розслідуваної в межах кримінального провадження, отримали підозри, а Вищий антикорупційний суд визнав ці підозри обґрунтованими та обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Варто зазначити, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є одиничними. В Україні такої практики взагалі не існувало. Така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, ухваленого ЄСПЛ щодо родича судді цього суду.

Ми уважно проаналізуємо рішення Європейського суду з прав людини і врахуємо його аргументи у роботі слідства.

Суть справи за можливої участі екснардепа https://bit.ly/2ZdMZZm

Источник: nabu.gov.ua

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