Справу Миколи Харківського передали до полтавського суду

Справу підлітка Миколу Харківського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна, передали до Ленінського райсуду Полтави. Таке рішення ухвалили, оскільки через бойові дії ускладнився контакт із потерпілими та можливість їх бути присутніми на засіданнях. Справа перебуває на стадії підготовчого засідання. Про це повідомляє Newsroom із посиланням на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Також Дмитро Чубенко повідомив, що Миколі Харківському продовжили термін утримання під вартою до 2 вересня.

Нагадаємо, страшна аварія сталася 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Автомобіль Infiniti на високій швидкості врізався у Chevrolet Aveo, внаслідок чого 58-річний водій останнього авто загинув на місці аварії. Також тяжкі травми зазнали троє пасажирів Infiniti. За підозрою у порушенні правил дорожнього руху правоохоронці затримали 16-річного Миколу Харківського, йому загрожує до восьми років ув’язнення. У суді представник прокуратури повідомив, що після ДТП підліток зателефонував до поліції та повідомив про викрадення автомобіля. Машина належить матері неповнолітнього.

До відповідальності також хочуть притягнути батька та матір фігуранта смертельної ДТП. Їм інкримінують невиконання обов’язків з виховання дитини, що спричинило тяжкі наслідки.

Агентство Телевидения Новости