Справу розкрадання газу на 729,8 млн грн скеровано до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування справи заволодіння майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю понад 729,8 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, а саме:

● двох колишніх директорів — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

● колишнього технічного директора ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

● колишнього фінансового директора двох підприємств — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

● фізичної особи-організатора схеми, радника директора ТзОВ «Енергія» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ». Внаслідок цього НАК «Нафтогаз України» завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із червня 2018 року.

У серпні 2020 року зазначеним особам повідомили про підозру.

У жовтні 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

Нагадуємо, справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн цими ж особами з грудня 2019 року слухається у суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

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Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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