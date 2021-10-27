Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 90

Справу щодо спроби підкупу Голови Держгеокадастру скеровано до суду

Справу щодо спроби підкупу Голови Держгеокадастру скеровано до суду

26 жовтня 2021 року НАБУ і САП скерували до суду cправу за обвинуваченням в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особи-посередника у підкупі Голови Держгеокадастру. Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України.

Обвинувачених викрили «на гарячому» у грудні 2020 року, у момент спроби підкупу ними керівника Держгеокадастру: йому намагалися перадати частину неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. США. Цього ж дня їм повідомили про підозру. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. США Голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

Розслідування зазначених фактів НАБУ розпочало за заявою Голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди. Більше про це у відео

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Ощадбанк» подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування збитків Росією за майно в Криму
Сегодня 07:52    102
СБУ викрила посадовців КМДА на розкраданні 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію
Сегодня 07:17    79
Справа «скіфського золота»: суд Амстердама підготував рішення
26.10.2021 10:10    288
У 2021 році, за матеріалами СБУ, суд покарав понад 320 осіб за тероризм і посягання на українську державність
26.10.2021 06:52    147
Результати роботи НАЗК за напрямком запобігання політичній корупції за 9 місяців: у звітах виявлено ознаки 30 кримінальних правопорушень
25.10.2021 09:23    204
Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)
25.10.2021 08:43    230
Українця оштрафували на 850 грн за куплений на AliExpress GPS-трекер
25.10.2021 08:17    377
В окупованому Севастополі свідка Єгови засудили до 6 років колонії
25.10.2021 07:50    167
НАБУ і САП завершили розслідування схеми розкрадання 17 га особливо цінної землі
23.10.2021 09:56    313
КСУ признал неконституционной передачу городам общежитий без согласия компании-владельца
23.10.2021 07:33    260
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 