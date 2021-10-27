Справу щодо спроби підкупу Голови Держгеокадастру скеровано до суду

26 жовтня 2021 року НАБУ і САП скерували до суду cправу за обвинуваченням в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особи-посередника у підкупі Голови Держгеокадастру. Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України.

Обвинувачених викрили «на гарячому» у грудні 2020 року, у момент спроби підкупу ними керівника Держгеокадастру: йому намагалися перадати частину неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. США. Цього ж дня їм повідомили про підозру. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. США Голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

Розслідування зазначених фактів НАБУ розпочало за заявою Голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди. Більше про це у відео

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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