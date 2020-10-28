Справу «сигаретного дипломата», викритого на кордоні оперативниками ДПСУ, скеровано до суду (ВІДЕО)

Оперативними підрозділами Держприкордонслужби постійно вживаються заходи з протидії, виявлення, документування та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням підакцизних товарів через державний кордон України.

Зокрема, в результаті досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за матеріалами оперативних підрозділів Чопського прикордонного загону, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, жителю міста Мукачево повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, наприкінці вересня 2020 року в пункті пропуску «Чоп (Тиса)» оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили та припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон України майже 184 тисяч пачок сигарет. Сума незаконно виготовленої тютюнової продукції склала понад 7 млн гривень. Підозрюваний у злочині намагався вивезти їх в Угорщину вантажним мікроавтобусом під фальшивими дипломатичними номерами та з використанням підроблених документів, які б надавали йому дипломатичний імунітет.

У ході оперативного супроводу кримінального провадження вдалося належним чином задокументувати обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою для успішного закінчення досудового розслідування та скерування обвинувального акту стосовно підозрюваної особи до суду для розгляду справи по суті.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»