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Справу стосовно судді райсуду Харкова скеровано до суду

Справу стосовно судді райсуду Харкова скеровано до суду

28 січня 2021 року обвинувальний акт стосовно судді одного з районних судів міста Харкова, викритої на отриманні неправомірної вигоди, скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Дії служительки Феміди кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

За даними слідства, заступник голови районного суду отримала неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад 30 тис. дол. США.

Розслідування зазначених фактів детективи Національного бюро здійснюють з січня 2020 року.

27 травня 2020 року детективи НАБУ та САП спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили суддю «на гарячому» одразу після отримання неправомірної вигоди у 4 тис. дол. США. Наступного дня їй повідомили про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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