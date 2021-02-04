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Справу викритого на наданні хабаря директора держпідприємства скерували до суду

Справу викритого на наданні хабаря директора держпідприємства скерували до суду

Досудове розслідування стосовно генерального директора державного підприємства, викритого на наданні неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі — ДАЗВ), закінчене. 3 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Слідство задокументувало, що генеральний директор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн.

27 квітня 2020 року очільнику держпідприємства повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.369 КК України. («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ та САП здійснювали з березня 2020 року. Провадження зареєстроване за зверненням т.в.о. голови ДАЗВ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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