Справу викритого на наданні хабаря директора держпідприємства скерували до суду

Досудове розслідування стосовно генерального директора державного підприємства, викритого на наданні неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі — ДАЗВ), закінчене. 3 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Слідство задокументувало, що генеральний директор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн.

27 квітня 2020 року очільнику держпідприємства повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.369 КК України. («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ та САП здійснювали з березня 2020 року. Провадження зареєстроване за зверненням т.в.о. голови ДАЗВ.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»