Справу за обвинуваченням екснардепа у заволодінні 20 млн грн «Укрзалізниці» скерували до суду

12 червня 2020 року прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.). Вказаним особам інкримінують завдання 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця»), а першим двом також замах на заволодіння ще 43 млн грн.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, а депутата та його радника також за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до чинного на той час народного депутата України з проханням сприяти організації схеми постачання метизної продукції «Укрзалізниці» за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема, порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками. У цей же час його помічник також долучився до вчинення злочину виконанням доручень нардепа щодо фінансів та консультуванням інших учасників схеми.

Народний обранець також звернувся до експозаштатного радника Глави Адміністрації Президента України, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП «Укрзалізничпостач». Службовці ДП мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. У результаті, за домовленістю, службові особи «УЗ» допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього, за версією слідства, «Укрзалізниці» було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Упродовж лютого-червня 2016 року депутат та його фінансовий радник спробували ще раз вчинити аналогічний злочин, здійснивши пособництво у замаху на заволодіння коштами УЗ.

Розслідування наведених фактів тривало з січня 2016 року до листопада 2019 року. Відтоді і до моменту передачі справи до суду підозрювані та сторона захисту ознайомлювалися з матеріалами слідства.

Вже в липні 2016 року затримали перших п’ятьох підозрюваних, серед яких — як представники комерційних структур, так і службовці «Укрзалізниці».

У жовтні-листопаді 2016 року повідомили про підозру колишньому в.о. керівника ДП «Укрзалізничпостач», а також організатору злочину — бенефіціару ТОВ «Інкомм», якого через переховування від слідства оголосили в міжнародний розшук. У березні 2017 року справу скерували до Солом’янського районного суду м.Києва.

У липні 2017 року чотирьом особам, серед яких — представники комерційних структур та службовці «Укрзалізниці», повідомили про підозру у вчиненні аналогічного злочину. У серпні 2018 року справу за цим епізодом передано до суду.

У 2019 році коло причетних до вчинення злочину поповнилося екснародним депутатом України, його фінансовим радником та експозаштатним радником Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.). У жовтні 2019 року їм повідомили про підозру.

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Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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