Спроба дачі неправомірної вигоди Голові Фонду: нові подробиці справи

10 липня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину особі, яка намагалася надати Голові Фонду державного майна України неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. дол. США.

Розслідування цього злочину розпочато детективами НАБУ в червні, за заявами Голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка та його позаштатного радника Ольги Батової.

За інформацією слідства, підозрюваний у злочині пропонував очільнику Фонду неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. доларів США з яких:

200 тис. дол. США — за пролонгацію дії договору між приватним підприємством та одним із акціонерних товариств із часткою державної власності, що перебуває у віданні Фонду;

500 тис. дол. США — за призначення на посаду голови правління того ж акціонерного товариства;

100 тис. дол. США — за призначення на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у віданні Фонду державного майна.

Кошти зловмисник мав намір передавати частинами готівкою, через позаштатного радника Голови Фонду Ольгу Батову, яка одразу після отримання пропозиції неправомірної вигоди сповістила про це правоохоронні органи.

Підозрюваного викрили 9 липня 2020 року «на гарячому» та затримали одразу після передачі ним першої частини неправомірної вигоди у 200 тис. доларів США.

Источник: spfu.gov.ua

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