Спроба підкупу керівників НАБУ та САП: 5 млн дол. США за закриття справи за підозрою ексміністра екології

НАБУ та САП 12 червня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» затримали групу осіб, які намагалися передати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн дол. США керівництву антикорупційних органів. Гроші призначалися на закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю. Про це повідомили Артем Ситник та Назар Холодницький 13 червня 2020 року під час брифінгу для ЗМІ.

«У роботі НАБУ та САП перебуває кримінальне провадження, про підозру у якому повідомлено колишньому міністру екології України. На даний час слідство зупинене, ексвисокопосадовець перебуває у розшуку. До нас надійшла інформація про те, що певні особи за неправомірну вигоду хочуть це провадження закрити. Сума вигоди склала у результаті 6 млн дол. США, з яких 5 мільйонів передбачалися безпосередньо нам за закриття справи і 1 мільйон передбачався за «консультаційні послуги» посереднику», — повідомив керівник САП Назар Холодницький.

«Епізод, у якому пропонувалася неправомірна вигода стосується ймовірної причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал банк» (підконтрольного на той час злочинній організації за участі посадовців часів президента Януковича) і легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру низці осіб, у тому числі колишньому міністру», — зазначив Артем Ситник.

За словами Директора НАБУ, кримінальне провадження щодо спроби підкупу керівників антикорупційних органів зареєстрували 3 червня 2020 року, тобто від моменту, коли слідству стало відомо про злочинний задум, і до моменту затримань минуло лише 9 днів. Поспіх осіб, які передавали хабар, пов’язувався із наближенням дня народження пана ексміністра. «За нашими даними, до цього дня вони планували досягти фінального рішення — закриття провадження і, як наслідок, забезпечити повернення особи на територію України», — уточнив Артем Ситник.

Серед затриманих осіб:

● перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві;

● один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича;

● колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особу ексміністра екології.

Посадовцю ДПС, який і виконував роль посередника, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 КК України («пособництво у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб»).

Вказана особа, як з’ясувало слідство, отримала кошти від осіб, пов’язаних із колишнім міністром екології. Постанову про закриття згаданого кримінального провадження він оцінив у 6 млн дол США, з яких 1 млн дол США планував залишити собі. Останню суму вилучено у багажному відділенні його автомобіля під час слідчих дій.

Вирішується питання про повідомлення про підозру решті затриманих.

Слідчі дії тривають.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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