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Співробітники Держприкордонслужби виявили двох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи України за порушення чинного законодавства.

Співробітники Держприкордонслужби виявили двох наших співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи України за порушення чинного законодавства.

Так в пунктах пропуску «Гоптівка» та «Бачівськ» під час оформлення громадян, що прямували до України, прикордонники Харківського й Сумського загонів затримали двох українців відносно яких було доручення від Нацполіції.

Зокрема одного розшукували за ст.309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», другого - за ст.149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».

Наразі обох правопорушників передано представникам Нацполіції.

Источник: dpsu.gov.ua

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