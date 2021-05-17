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Співробітники ДФС припинили діяльність міжрегіональної злочинної схеми по виробництву необлікованого спирту

Співробітники ДФС припинили діяльність міжрегіональної злочинної схеми по виробництву необлікованого спирту

Співробітники ГУ ДФС в Київській області та ГСУФР ДФС України, в ході досудового розслідування кримінального провадження, викрили службових осіб одного із товариств, яке офіційно звітуючи до податкових органів про відсутність виробництва спирту етилового, фактично задіяно в схемі протиправної діяльності з необлікованого виробництва спирту.

За результатами санкціонованих районним судом м. Києва обшуків у Харківській області виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, журнали в’їзду-виїзду автотранспорту, журнал обліку виготовленого спирту, документи фінансово-господарської діяльності, а також виявлено рідину з характерним запахом спирту у кількості 840 000 літрів. Загальна орієнтовна ринкова вартість виявленої рідини становить 168 млн грн.

За результатами проведених заходів, виявлено та припинено міжрегіональну злочинну схему по виробництву необлікованого спирту та його реалізацію без відображення у податковій та бухгалтерській звітності. Як встановлено, в подальшому зазначений спирт використовувався для підпільного виробництва контрафактних алкогольних напоїв.

Источник: sfs.gov.ua

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