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Співробітники ДФС викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз

Співробітники ДФС викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, спільно із співробітниками ГУ ДФС у Київській області, в межах проведення заходів, направлених на протидію незаконному обігу товарів акцизної групи викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз в Київській області.

Співробітники податкової міліції встановили, що ряд товариств та інших підконтрольних суб’єктів господарювання в період 2020-2021 років, шляхом змішування хімічних присадок та біоетанолу для підвищення октанового числа паливно-мастильних матеріалів, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту товарів підакцизної групи, зокрема, бензину та дизельного палива.

В березні 2021 року, співробітники Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також за участі співробітників ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків житлових, офісних та виробничих приміщень. В ході проведення обшуків виявлено журнал обліку, первинну документацію, технічні засоби та паливно-мастильні матеріали об’ємом понад 15 000 тонн на загальну орієнтовну суму близько 480 млн гривень.

"Впевнено працюємо в напрямку протидії незаконному обігу товарів підакцизної групи. Тільки постійна робота подолає таке системне явище як "тіньова економіка". ДФС і бізнес мають бути партнерами та разом працювати над наповненням бюджету, зміцненням економічної безпеки нашої держави." - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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