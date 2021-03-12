Співробітники ДФС викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, спільно із співробітниками ГУ ДФС у Київській області, в межах проведення заходів, направлених на протидію незаконному обігу товарів акцизної групи викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз в Київській області.

Співробітники податкової міліції встановили, що ряд товариств та інших підконтрольних суб’єктів господарювання в період 2020-2021 років, шляхом змішування хімічних присадок та біоетанолу для підвищення октанового числа паливно-мастильних матеріалів, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту товарів підакцизної групи, зокрема, бензину та дизельного палива.

В березні 2021 року, співробітники Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також за участі співробітників ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків житлових, офісних та виробничих приміщень. В ході проведення обшуків виявлено журнал обліку, первинну документацію, технічні засоби та паливно-мастильні матеріали об’ємом понад 15 000 тонн на загальну орієнтовну суму близько 480 млн гривень.

"Впевнено працюємо в напрямку протидії незаконному обігу товарів підакцизної групи. Тільки постійна робота подолає таке системне явище як "тіньова економіка". ДФС і бізнес мають бути партнерами та разом працювати над наповненням бюджету, зміцненням економічної безпеки нашої держави." - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

Здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Источник: sfs.gov.ua

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