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Співробітники ГУ ДФС в Житомирській області припинили існування злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони

Співробітники ГУ ДФС в Житомирській області припинили існування злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами через держзакупівлі Міноборони

Співробітники податкової міліції в Житомирській області, під процесуальним керівництвом Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України виявили та припинили існування незаконної схеми, організатори якої під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України заволоділи бюджетними коштами на суму майже 2 мільйони гривень.

Учасники злочинної схеми вносили завідомо неправдиві дані для реєстрації юридичних осіб, які в подальшому, через створений механізм недобросовісної конкуренції ставали переможцями конкурсних торгів, у тому числі на об'єктах Міністерства оборони України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих судом обшуків за місцем здійснення діяльності та проживання фігурантів. В ході обшуків виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, чисті аркуші паперу з відбитками печаток підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, печатки, штампи, тощо.

Наразі триває досудове розслідування.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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