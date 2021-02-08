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Співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області викрили та припинили діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва кальянного тютюну

Співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області викрили та припинили діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва кальянного тютюну

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявили групу осіб у м. Кривий Ріг, які здійснювали виготовлення, зберігання та реалізацію кальянного тютюну без жодних дозвільних документів на цей вид діяльності.

Під час слідства встановлено, що зловмисники за допомогою спеціального обладнання налагодили цілий процес, який дозволяв масово виготовляти та розфасовувати кальянний тютюн.

Суміші виготовлялись з тютюнової сировини невідомого походження, з використанням ароматизаторів із фруктовими смаками, барвників, тощо. Більше того, сировина закуповувалась за готівку, без документального відображення операцій.

Всі етапи виробництва відбувались в умовах повної антисанітарії. Суміш виварювалася у чанах, відстоювалась у кімнатах, а потім фасувалась у пластикові банки з нанесенням логотипу неіснуючої торгової марки.

Саморобний продукт позиціонувався як високоякісний і реалізовувався у магазинах та торгівельних павільйонах Кривого Рогу. Крім того, збут також здійснювався у мережі Інтернет через онлайн-оголошення на веб-сайтах, торгівельних-майданчиках та за допомогою месенджерів. Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції.

Під час обшуків виявлено близько 40 тис. пачок готової продукції, виробниче обладнання, інгредієнти, ароматизатори та хімічні речовини, які використовувались для виробництва.

Всього виявлено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 8 млн грн.

Наразі триває слідство.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дніпро, дфс

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