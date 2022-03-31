Співробітники СБУ Харківської області викрили нову ворожу ботоферму

Ботоферма, яку викрили кіберфахівці Служби безпеки у Харківській області, була орієнтована виключно на українських військових і співробітників правоохоронних відомств, яким розсилалися СМС з дезінформацією.

Таким чином спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Харківським кіберспеціалістам з СБУ вдалося досить швидко виявити та знешкодити ботоферму. До речі, все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тисяч СМС.

Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у «спецоперації» ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв’язку. Його «роботу» російські спецслужби оцінили у $2000 щомісяця.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

Агентство Телевидения Новости