Співробітників Південно-Західної залізниці підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру шістьом працівникам локомотивного депо станції «Дарниця» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» в організації схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у період 2016-2017 років співробітники локомотивного депо, діючи у змові, за допомогою спеціального обладнання зливали дизельне пальне з тепловозів у підготовлені ємності. Створюючи видимість економії паливно-мастильних матеріалів, учасники схеми щоразу зливали дизель в об’ємі не менше 100 літрів, а загалом за вказаний період розкрадено близько 74 тонни пального. Збитки складають понад мільйон гривень.

Викрадене дизпаливо у подальшому реалізовувалось стороннім особам за цінами значно нижче ринкових.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

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