Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 17

Співробітників Південно-Західної залізниці підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального

Співробітників Південно-Західної залізниці підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру шістьом працівникам локомотивного депо станції «Дарниця» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» в організації схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у період 2016-2017 років співробітники локомотивного депо, діючи у змові, за допомогою спеціального обладнання зливали дизельне пальне з тепловозів у підготовлені ємності. Створюючи видимість економії паливно-мастильних матеріалів, учасники схеми щоразу зливали дизель в об’ємі не менше 100 літрів, а загалом за вказаний період розкрадено близько 74 тонни пального. Збитки складають понад мільйон гривень.

Викрадене дизпаливо у подальшому реалізовувалось стороннім особам за цінами значно нижче ринкових.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Постачальника медичного обладнання для боротьби з COVID-19 підозрюють у привласненні 10,5 млн грн
03.07.2020 10:26    139
У Краматорську правоохоронці викрили посадову особу, через дії якої розтрачено державні кошти
03.07.2020 09:27    88
Прокуратурою виявлено порушення законодавства у сфері публічних закупівель
03.07.2020 08:56    89
На хабарі затримано заступника військового комісара
03.07.2020 08:02    160
Ексміністра екології підозрюють в організації надання неправомірної вигоди НАБУ та САП
02.07.2020 08:34    108
НАЗК перевірить проєкт закону «Про рієлторську діяльність в Україні» на наявність корупційних ризиків
01.07.2020 10:19    108
НАЗК: ухвалення законопроєкту про гральний бізнес без змін може завдати державі багатомільйонних збитків
01.07.2020 08:32    116
СБУ викрила продаж інформації з баз даних Держприкордонслужби
01.07.2020 07:57    139
Несколько грузовиков с незаконной древесиной задержаны в Изюмском районе
30.06.2020 07:20    169
Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка" против Коломойского на $3 миллиарда
29.06.2020 09:40    126
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 