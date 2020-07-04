Співробітників Південно-Західної залізниці підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру шістьом працівникам локомотивного депо станції «Дарниця» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» в організації схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів (ч. 3 ст. 191 КК України).
За даними слідства, у період 2016-2017 років співробітники локомотивного депо, діючи у змові, за допомогою спеціального обладнання зливали дизельне пальне з тепловозів у підготовлені ємності. Створюючи видимість економії паливно-мастильних матеріалів, учасники схеми щоразу зливали дизель в об’ємі не менше 100 літрів, а загалом за вказаний період розкрадено близько 74 тонни пального. Збитки складають понад мільйон гривень.
Викрадене дизпаливо у подальшому реалізовувалось стороннім особам за цінами значно нижче ринкових.
Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прес-служба прокуратури міста Києва
Источник: gp.gov.ua