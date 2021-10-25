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Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)

Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)

Правоохоронці викрили канал незаконної міграції за пособництвом представників вишу, які за 2 роки переправили в Україну близько 3 тисяч іноземців «для здобуття освіти».

Протягом липня-серпня 2021 року оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили схему переправлення кількох груп громадян Пакистану через кордон України у Чернівецькій області. За ініціативою прикордонників було розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Правоохоронці встановили, що іноземці прибували в Україну на навчання за допомогою фірм-контрактерів із залученням посадових осіб одного з вишів Києва. «Студенти» прибували в Україну легально. Згодом іноземців, охочих потрапити до країн ЄС, перевозили в Чернівецьку область для незаконного переправлення в Румунію. Слідство встановило, що за нелегальний транзит організатори брали по 13-15 тис. доларів США з кожного «студента». А свої послуги пропонували вихідцям більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

За санкцією суду співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби спільно з представниками Департаменту міграційної поліції провели низку обшуків. Слідчі заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області за силової підтримки спецпризначенців підрозділу ТОР.

Обшуки проводилися за місцем проживання та в робочих кабінетах керівництва університету та працівників, які займалися роботою з іноземними студентами.

За результатами обшуків правоохоронці виявили документи іноземців, квитанції про оплату навчання, чорнові записи про грошові розрахунки, вилучили запрошення, облікові справи та картки на студентів, ноутбуки, телефони та флеш-носії, банківські картки, грошові кошти в іноземній валюті та інші документальні матеріали, які буде вивчено в ході досудового розслідування.

Також правоохоронці провели обшуки в одному з київських хостелів, де проживали іноземці-«студенти».

В результаті слідчо-оперативних дій затримали кількох фігурантів провадження. Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі дії тривають.

Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)

Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

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