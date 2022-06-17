США почали розслідувати схеми постачання американських мікрочіпів для російської військової техніки – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань разом із міністерством торгівлі США розпочали розслідування можливих поставок високотехнологічного устаткування, яке випускалося низкою приватних американських компаній для потреб збройних сил Росії.

Як повідомило видання The Washington Post, співробітники ФБР перевіряють компанії, чиї мікросхеми були встановлені у розвідувальних дронах, радіолокаційному устаткуванні, танках та іншій військовій техніці РФ, захопленій під час бойових дій в Україні.

«Наша мета – встановити, яким чином ці мікросхеми опинилися в російській військовій техніці, простежити весь шлях поставок цієї продукції зі США до кінцевого споживача», – заявило джерело видання, близьке до розслідування.

Попереднє розслідування показало, що частина американських мікросхем, встановлених у російській військовій техніці, була зроблена до 2014 року, коли США ввели санкції на постачання подібного обладнання РФ. Але частина мікрочіпів, згідно з даними Conflict Armament Research (CAR), якими обладнані засоби озброєння російської армії, вироблена 2020 року.

Усього зараз CAR виявило на зразках російської військової техніки мікросхеми виробництва 70 американських та європейських компаній. Агентство відмовилося оприлюднити назви цих компаній до завершення слідчих процедур.

Протягом багатьох років американські компанії на законних підставах могли постачати лише прості комп’ютерні мікрочіпи для потреб ЗС РФ без узгодження з урядом США. З кінця лютого 2022 року США та їхні союзники заборонили продаж усіх видів комп’ютерних мікросхем збройним силам РФ, а також обмежили продажі всім іншим російським компаніям, які могли передати мікрочіпи для військових потреб.

Источник: radiosvoboda.org

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