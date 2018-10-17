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США продлили срок переговоров с Лазаренко

США продлили срок переговоров с Лазаренко

Суд округа Колумбия на два месяца продлил граничный срок переговоров между правительством США и экс-премьером Украины Павлом Лазаренко по мировому соглашению. Стороны пока не договорились о распределении денег. Тех самых, на которые претендует и Украина.

В соответствии с постановлением суда от 15 октября, теперь США, Павел Лазаренко и его дети могут договариваться об условиях мирового соглашения время до 18 декабря, сообщает DW со ссылкой на копию решения суда. К этому сроку стороны должны договориться о том, сколько выведенных из Украины денег Лазаренко согласится отдать правительству США.

Переговоры по мировому соглашению - попытка найти компромисс после почти 15-летней судебной тяжбы. США с 2004 года пытаются через суд конфисковать почти 230 млн долларов, замороженных на счетах украинского экс-премьера в Швейцарии и ряде оффшорных юрисдикций по всему миру. Львиная доля этих денег была выведена из Украины и получена от Юлии Тимошенко, которую американское обвинение называет «соучастницей» преступлений, согласно имеющимся в распоряжение DW материалами процесса. Даже называют конкретные цифоы – 162 млн долларов «откатов» за содействие в деятельности энергокомпании ЕЭСУ (Единые энергетические системы Украины).

В середине ноября стороны должны известить суд о прогрессе в переговорах. Если они не договорятся, суд оставляет возможность возобновить судебный процесс по конфискации. Если процесс конфискации завершится (полюбовно или после судебного процесса), то только тогда украинские власти смогут начать с США переговоры о распределении полученных средств.

Источник: petrimazepa.com

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