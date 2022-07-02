США ввели санкции против узбекской компании, продававшей в россию микросхемы

США включили Promcomplektlogistic в Узбекистане в список компаний, подпадающих под санкции.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США, передает Радио Азаттык.

В заявлении Госдепартамента говорится, что 3 марта США ввели санкции против российской «Радиоавтоматики» за поставку продукции для оборонной промышленности. Однако узбекская компания Promcomplektlogistic помогла «Радиоавтоматике» обойти санкции, поставив компании микросхемы.

В Госдепартаменте США заявили, что введение санкций в отношении Promcomplektlogistic стало «предупреждением» для компаний по всему миру. «Если вы ведете бизнес с юридическим или физическим лицом, находящимся под санкциями, имейте в виду, что вы также можете подвергнуться санкциям», — говорится в заявлении.

В соответствии с санкциями, все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено вести дела с этой компанией.

Согласно открытым данным, Promcomplektlogistic основана в 2018 году и занимается оказанием услуг наземного транспорта. Единственным владельцем компании, зарегистрированной в Ташкенте, является Олег Грабилин, которому также принадлежит несколько компаний в россии.

Источник: sprotyv.info

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