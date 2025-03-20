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США затримали законодавця Сенату Міннесоти Джастіна Ейхорна за звинуваченнями у ймовірному втягненні неповнолітньої в проституцію

США затримали законодавця Сенату Міннесоти Джастіна Ейхорна за звинуваченнями у ймовірному втягненні неповнолітньої в проституцію

Примітно, що цей сенатор у групі зі своїми колегами пропонував законодавство, яке вимагатиме від штату включити неприйняття і відразу до політики Дональда Трампа до переліку психічних захворювань — поліція Міннесоти.

Детективи організували зустріч з чоловіком. Його помітили, коли він приїхав у цей район на пікапі. Він вважав, що розмовляє з 17-річною дівчиною, але замість цього спілкувався з детективами з поліцейського управління міста Блумінгтон. Ейхорн був заарештований біля свого автомобіля співробітниками поліції Блумінгтона.

Згодом його помістили до в'язниці Департаменту поліції Блумінгтона, а потім перевезуть до в'язниці округу Хеннепін.

"Якщо ви, 40-річний чоловік, приїхали в наш район, щоб зайнятися сексом із чиєюсь дитиною, можете не сумніватися, що ми вас посадимо", — сказав начальник поліції Блумінгтона Букер Годжес.

Як повідомляє The Guardian, сенатори-республіканці Міннесоти закликали Ейхорна піти у відставку, заявивши, що ці повідомлення шокують.

Джерело: https://t.me/znua_live/193867

Новости портала «Весь Харьков»

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