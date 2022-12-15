США звинуватили 7 осіб в створенні мережі закупівель для російського війська

Прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом росіянам і двом громадянам США у незаконному отриманні чутливих технологій США та боєприпасів для передачі російській армії.

Сім обвинувачених пов’язані з двома московськими компаніями з оптової торгівлі машинами та обладнанням, які діяли під керівництвом Федеральної служби безпеки Росії або ФСБ, правонаступника радянського КДБ, згідно з обвинувальним висновком від 5 грудня, оприлюдненим у вівторок.

Дві компанії «Сернія Інжиніринг» і ТОВ «Сертал», разом із кількома іншими, які вважаються «важливими для воєнної машини Російської Федерації», перебувають під санкціями міністерств фінансів і торгівлі США після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У обвинувальному акті йдеться, що “Сернія” очолювала «мережу незаконних закупівель», ухилялась від санкцій США та Заходу, щоб «придбати важливу військову техніку та технології подвійного призначення, включаючи напівпровідники, для російської армії, ВПК та науково-дослідних установ».

Згідно з обвинуваченням, так звана "мережа Сернія" діяла щонайменше з 2017 року, і один обвинувачений нібито намагався незаконно переправити до Росії ще минулого місяця тисячі куль, які використовуються в снайперських гвинтівках.

Щоб приховати участь російського уряду та справжню особу кінцевих користувачів, “Сернія” і “Сертал” керували великою мережею підставних компаній і банківських рахунків по всьому світу, а поставки здійснювалось в основному через Естонію, Фінляндію, Німеччину та Гонконг, згідно з обвинуваченням.

Сполучені Штати та союзники намагаються перекрити доступ Росії до західних фінансів і технологій шляхом санкцій і експортних обмежень.

"Міністерство юстиції та наші міжнародні партнери не терпітимуть злочинних схем для підтримки військових зусиль російської армії, - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд. - Оскільки троє з обвинувачених зараз перебувають під вартою, ми зламали мережу закупівель, яку, ймовірно, обвинувачені та російські спецслужби використовували для контрабанди боєприпасів до снайперських гвинтівок та чутливих електронних компонентів до Росії».

Двох обвинувачених із США, Олексія Бреймана з Нью-Гемпшира та Вадима Єрмоленка з Нью-Джерсі, взяли під варту у вівторок.

Вадим Конощенок, підозрюваний діючий офіцер ФСБ, який проживає в Естонії, був затриманий естонською владою минулого тижня за запитом Сполучених Штатів і очікує екстрадиції, повідомило Міністерство юстиції.

У жовтні та листопаді Конощенка зупинили на естонсько-російському кордоні з гільзами з тисячами куль американського виробництва.

Четверо інших російських обвинувачених — ідентифіковані як Євген Гринін, Олексій Іпполітов, Борис Лівшиць і Світлана Скворцова — залишаються на волі.

«Робота ФБР разом з нашими партнерами з виявлення та припинення незаконних передач зброї та технологій подвійного призначення до Росії свідчить про те, що ми можемо і будемо охоплювати весь світ, щоб забезпечити безпеку американців, — сказав директор ФБР Крістофер Рей у своєму зверненні - Галузі, яким муожть бути призначені ці незаконні поставки — квантові комп’ютери, гіперзвукова зброя — становлять велику небезпеку в руках супротивників».

Невідомо, чи почалось розслідування до вторгнення Росії в Україну, але Міністерство юстиції США повідомило, що розслідування координувала оперативна група KleptoCapture, міжвідомча правоохоронна ініціатива, започаткована після вторгнення.

«Ми продовжуватимемо стабільні темпи конфіскацій, висунення звинувачень і арештів, в той час, як Кремль намагається отримати запчастини з Північної Кореї», — сказав у заяві Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapture.

Минулого тижня в інтерв’ю «Голосу Америки» Адамс сказав, що цільова група веде десятки розслідувань, деякі з яких розпочалися ще до поточного конфлікту в Україні.

Згідно з 16 пунктами обвинувачення, Іпполітов, громадянин Росії, служив зв’язковим між двома московськими компаніями та оборонним і технологічним компаніями країни.

Згідно з обвинуваченням, Гринін і Скворцова нібито вирішували, як виконувати замовлення кінцевих споживачів цих двох галузей.

Брейман і Єрмоленко, громадяни США, сприяли експорту товарів подвійного призначення зі Сполучених Штатів, причому Брейман використовував свою резиденцію в Нью-Гемпширі як «перевалочний пункт» для перепакування та доставки заборонених технологій до місць у Європі та Азії, звідки їх переправляли до Росії, йдеться в обвинуваченні. Брейман нібито зробив щонайменше чотири поставки чутливого електронного тестового обладнання та інших предметів подвійного використання після вторгнення Росії в Україну.

Конощенок, який проживав в Естонії, нібито відправляв або фізично контрабандою вивозив електроніку подвійного призначення американського походження, тактичну амуніцію військового класу та інші експортно-контрольовані товари з балтійської країни до Росії.

У жовтні Конощенок був зупинений на естонському кордоні з 35 різними видами чипів та інших електронних компонентів, а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм (приблизно 0,26 дюйма), які використовуються у військових снайперських гвинтівках, згідно з обвинуваченням.

Наприкінці листопада його знову зупинили на російсько-естонському кордоні з приблизно 20 гільзами, що містили тисячі американських куль, у тому числі тактичних і військових снайперських патронів калібру .338, йдеться в документах обвинувачення.

Відповідачам висунуто звинувачення у змові з метою обману Сполучених Штатів щодо застосування експортного контролю та економічних санкцій; змова з метою порушення Закону про реформу експортного контролю (ECRA); контрабанда; і недотримання положень Автоматизованої системи експорту щодо транспортування електроніки.

Якщо обвинувачених визнають винними в банківському шахрайстві чи змові щодо банківського шахрайства, їм загрожує максимум 30 років ув’язнення.

Джерело: ukrainian.voanews.com

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