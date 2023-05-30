Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 97

Стала відома дата засідання апеляції щодо запобіжки Князєву

Стала відома дата засідання апеляції щодо запобіжки Князєву

В середу, 31 травня, о 13:00, Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу сторони захисту щодо запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Відомі вже судді, які розглядатимуть скарги: Олександр Семенников, Інна Калугіна та Дмитро Михайленко.

Нагадаємо, 18 травня перша інстація ВАКС взяла Князєва під варту із альтернативною заставою в 107 млн грн.

Ще трохи про кейс Князєва. Судячи з версії обвинувачення, вирішення питань у судах та органах правопорядку було систематичною практикою групи. От кілька фрагментів розмов між фігурантами, які це можуть підтверджувати:

● "Плотницкий - это наш человек, мой кореш. Он глава суда (ймовірно йдеться про Бориса Плотніцького, голову Західного апеляційного господарського суду)".

● "У тебя есть возможность на уровне апелляции у Хрипуна (ймовірно йдеться про Олега Хрипуна, голову Північного апеляційного господарського суду), которого мы назовем человек Х. Как бы разобраться с Хрипуном на эту тему, понять, если он может помочь. Понятно может помочь и еще имеет право".

● "Минус 50, потому что 50 ушло на Верховний по другому делу".

● "Олег, я попрошу тебя, сверь пожалуйста цифры, которые мы сделали. Сверь Краснова и сверь тогда мне апелляцию (із засідання не було зрозуміло, про кого саме йдеться, однак відомо, що одним із суддів Касаційного господарського суду є Єгор Краснов)".

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2322

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства
Сегодня 09:40    85
В Україні поширюється небезпечне ПЗ AceCryptor
Сегодня 08:54    145
В “Дії” з’явилася чергова інноваційна послуга
Сегодня 08:44    148
У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті назвали причини переходу ПЦУ на новий календар
Сегодня 08:23    164
ISW, 29 мая
Сегодня 08:14    168
Головні фейки кремля за день. «Американець похвалив Зеленського за смерть росіян», а «Захід готує переворот у білорусі»
Сегодня 08:12    164
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:03    137
Повернення з евакуації: як допомогти дитині адаптуватися до подій вдома (ВІДЕО)
Сегодня 08:02    128
«Тут плохо совсем все ну не так уже хорошо, вот» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:53    131
Верховная Рада назначила пенсии для политзаключенных СССР
Сегодня 07:34    124
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 