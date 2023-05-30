Стала відома дата засідання апеляції щодо запобіжки Князєву
В середу, 31 травня, о 13:00, Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу сторони захисту щодо запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.
Відомі вже судді, які розглядатимуть скарги: Олександр Семенников, Інна Калугіна та Дмитро Михайленко.
Нагадаємо, 18 травня перша інстація ВАКС взяла Князєва під варту із альтернативною заставою в 107 млн грн.
Ще трохи про кейс Князєва. Судячи з версії обвинувачення, вирішення питань у судах та органах правопорядку було систематичною практикою групи. От кілька фрагментів розмов між фігурантами, які це можуть підтверджувати:
● "Плотницкий - это наш человек, мой кореш. Он глава суда (ймовірно йдеться про Бориса Плотніцького, голову Західного апеляційного господарського суду)".
● "У тебя есть возможность на уровне апелляции у Хрипуна (ймовірно йдеться про Олега Хрипуна, голову Північного апеляційного господарського суду), которого мы назовем человек Х. Как бы разобраться с Хрипуном на эту тему, понять, если он может помочь. Понятно может помочь и еще имеет право".
● "Минус 50, потому что 50 ушло на Верховний по другому делу".
● "Олег, я попрошу тебя, сверь пожалуйста цифры, которые мы сделали. Сверь Краснова и сверь тогда мне апелляцию (із засідання не було зрозуміло, про кого саме йдеться, однак відомо, що одним із суддів Касаційного господарського суду є Єгор Краснов)".
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2322