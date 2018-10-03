Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:28
Просмотров: 216

Стало известно имя харьковского чиновника, подозреваемого СБУ в госизмене

Стало известно имя харьковского чиновника, подозреваемого СБУ в госизмене

Главой РГА в Харьковской области, которого СБУ подозревает в сговоре с РФ и госизмене, по информации медиа, является глава райгосадминистрации Холодногорского района Максим Мусеев.

Как сообщалось, правоохранители установили, что во время посещения Крыма в 2015 году харьковского чиновника завербовали спецслужбы РФ.

Мусеев создал альтернативную организацию ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. 

Они собирали списки участников АТО, которые передавались заказчикам в РФ.

В СБУ сообщили, что Мусеев скрывается на территории Российской Федерации, его планируют объявить в международный розыск.

Однако в Холодногорской райгосадминистрации говорят, что Мусеев находится на больничном.

При этом  его последнее фото опубликовано пресс-службой Холодногорской РГА 26 августа.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 