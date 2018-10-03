Стало известно имя харьковского чиновника, подозреваемого СБУ в госизмене
Главой РГА в Харьковской области, которого СБУ подозревает в сговоре с РФ и госизмене, по информации медиа, является глава райгосадминистрации Холодногорского района Максим Мусеев.
Как сообщалось, правоохранители установили, что во время посещения Крыма в 2015 году харьковского чиновника завербовали спецслужбы РФ.
Мусеев создал альтернативную организацию ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер.
Они собирали списки участников АТО, которые передавались заказчикам в РФ.
В СБУ сообщили, что Мусеев скрывается на территории Российской Федерации, его планируют объявить в международный розыск.
Однако в Холодногорской райгосадминистрации говорят, что Мусеев находится на больничном.
При этом его последнее фото опубликовано пресс-службой Холодногорской РГА 26 августа.