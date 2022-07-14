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Стало известно количество погибших в Ирпене за три недели оккупации

Стало известно количество погибших в Ирпене за три недели оккупации

27 февраля российские войска зашли на территорию города Ирпень, превратив жизнь мирных украинцев в ад. Оккупанты целенаправленно уничтожали гражданскую инфраструктуру и убивали людей.

Ирпень находился под враждебной оккупацией более трех недель. Только после установления контроля над городом началось разминирование местности. Это позволило начать следственные действия по фиксации преступлений, совершенных российскими войсками, сообщили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители обнаружили 269 погибших за три недели российской оккупации в Ирпене Киевской области. Также они провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест происшествия по установлению обстоятельств совершения уголовных правонарушений.

В настоящее время уже допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации.

В то же время не менее важно выявление и документирование таких правонарушений, как коллаборационная деятельность, мародерство, корректировка вражеских обстрелов. Так что в фокусе находятся местные жители, которые сотрудничали с оккупантами.

Источник: kiev.vgorode.ua

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