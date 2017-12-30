Стало известно количество задержанных кадровых военных РФ в Украине

В Украине содержится более 10 кадровых российских военных, которые принимали непосредственное участие в гибридной войне в Донбассе.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Отвечая на вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила: "Есть, конечно".

"Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала омбудсмену РФ приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, в каких условиях сейчас Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся", - подчеркнула Лутковская.

По ее словам, визит такой не произошел, хотя было несколько предложений.

"Мы договорились обновить наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", - сказала Лутковская.

Она уточнила, что всего осужденных россиян в Украине 320 человек.

"Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Приблизительно 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на территории Украины", - отметила она.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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