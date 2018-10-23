Стало известно, кто сдал Нагорного СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что информация о государственной измене Тимофея Нагорного была получена в рамках расследования заявления российского бизнесмена, который временно находится в Украине, а постоянно проживает в Канаде в связи с уголовным делом на родине.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в начале сентября этот бизнесмен обратился с заявлением по поводу того, что в Киеве на него вышли несколько «решал», обещавших за деньги закрыть уголовное дело против него и родителей на территории РФ.

СБУ установила, что предложения о решении проблем с правоохранительными органами бизнесмену поступили от двух российских адвокатов и одного украинца — Нагорного. Последний предлагал, в частности, привлечь к урегулированию вопроса генерального прокурора России Юрия Чайку при посредничестве сына экс-генпрокурора Украины Артема Пшонки.

Именно после этого было установлено, что Нагорного завербовала ФСБ.

Издание «Судебный репортер» со ссылкой на реестр судебных дел пишет, что заявителем, пожаловавшимся в СБУ был российский бизнесмен Алексей Дашутин, обвиняемый на родине по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса.

Дашутин, он же Душутин, был гендиректором и совладельцем ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ). В 2011 году Душутина освободили от должности после того, как он пожаловался на вымогательство со стороны чиновников Минобороны (так называемое дело «Оборонсервиса»). Скандал стал причиной отставки министра обороны Анатолия Сердюкова 6 ноября 2012 года.

На Душутина тоже завели дело, и следующие пять лет он провел за решеткой в следственном изоляторе Москвы. В июле 2017 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, из-под которого Душутин, опасаясь за собственную жизнь, сбежал в Канаду.

Источник: LB.ua

Новости портала «Весь Харьков»