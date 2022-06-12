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Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 злочинів росіян проти нашої культурної спадщини

Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 злочинів росіян проти нашої культурної спадщини

● російські воєнні злочинці знищили та пошкодили 142 релігійні споруди,

● з них 51 – перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова.

● Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них:

- 21 пам’ятка національного значення,

- 91 – місцевого значення та

- 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

- Росіяни знищили 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст.,

- 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників,

- 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджені й деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

Портрет нашого ворога абсолютно зрозумілий - варвари.

Источник: https://t.me/spravdi/10458

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