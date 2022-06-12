Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 злочинів росіян проти нашої культурної спадщини
● російські воєнні злочинці знищили та пошкодили 142 релігійні споруди,
● з них 51 – перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова.
● Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них:
- 21 пам’ятка національного значення,
- 91 – місцевого значення та
- 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
- Росіяни знищили 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст.,
- 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників,
- 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджені й деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.
Портрет нашого ворога абсолютно зрозумілий - варвари.
Источник: https://t.me/spravdi/10458