Став «очільником» села на Ізюмщині під час окупації: черговому колаборанту повідомлено про підозру

У квітні цього року мешканець селища Оскіл на Ізюмщині отримав пропозицію від бойовика так званої «ЛНР» обійняти посаду т.в.о. «голови села Оскіл Ізюмського району Харківської області». Колаборант добровільно погодився на це.

Так, «посадовець» організував роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих.

Правоохоронці викрили колаборанта. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости