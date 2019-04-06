Столична прокуратура відстояла в апеляції реальне покарання для чиновниці ДФС за хабар у 111 тис грн

Прокуратура міста Києва в апеляційному суді відстояла законність покарання у вигляді 5 років позбавлення волі екс- начальнику відділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Посадовець вимагала та отримала від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 111 тис грн за зменшення суми пені.

Дніпровський райсуд міста Києва визнав зловмисницю винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади в органах державної влади на 3 роки та конфіскацією майна.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник подала апеляційну скаргу, в якій просила вирок скасувати та закрити кримінальне провадження. Прокурор заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд залишив вирок суду в частині призначеного покарання без змін.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

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