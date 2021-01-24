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Стоматолог, похищенный в Харькове, найден в Кропивницком

Стоматолог, похищенный в Харькове, найден в Кропивницком

Вугара Гардашова избили, но он жив.

О том, что найден харьковчанин, которого похитили 21 января, сообщили в соцсетях. 26-летний Гардашов был избит, но жив, его похитители задержаны.

Подробности выясняются.

Напомним, что сообщение из соцсетей о похищении мужчины (вариант – мужчины и женщины) поступило в полицию 21 января около 15:00. В 23.26 на автодороге Александрия – Петрово возле с. Песчаный Брод Александрийского района Кировоградской области был найден сгоревший “Mercedes”, на котором предположительно увезли похищенного.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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