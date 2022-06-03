Страхи оккупантов: блеф и реальность

Чудные дела творятся в рядах исполнителей "спецоперации". Известный кабинетный "ястреб" Игорь Коротченко, входящий в общественный Совет при Министерстве обороны РФ, как на духу вывалил, что "освобождение" Донбасса до уровня каменного века – это лишь цель второго этапа вторжения в Украину. Дальше, по мнению полковника ГРУ, должен последовать третий этап "СВО", подразумевающий захват территорий Харьковской, Одесской и Николаевской областей. Без малейшей тени сомнения либо угрызений совести за уничтоженный Мариуполь либо Северодонецк циничный выродок разглагольствует на тему аннексии ключевых индустриально-аграрных регионов Украины. Фактически, озвученные кровожадные планы дальнейшего расчленения территории Украины российскими военными преступниками указывают на их готовность расширять зону конфликта. Очевидно, что следствием подобной злокачественной неоимперской экспансии станет прямая военная угроза странам-членам НАТО со всеми вытекающими последствиями. Другое дело, насколько реалистичны подобные хотелки. 99 дней вторжения обнажили множество внутренних уязвимостей тающей на глазах российской армии, чьи командиры в плане военной стратегии и тактики оказались редкостными посредственостями.

Первоначальный план блицкрига в Украине полностью провален. Вместо установления контроля над всей страной, при колоссальном исчерпании как групировки вторжения, так и резервов, Москва ищет способы возвеличивания имеющегося оперативно-тактического триумфа на руинах. Особенно сильно в Кремле раздражены, что вместо "демилитаризации" Украины вторжение лишь способствовало модернизации и переоснащению ВСУ. Проваленная превентивная война довела путинскую клику до истерики. Новые припадки заметны на ресурсах ГРУ, которые запустили манипулятивные месседжи, направленные на дискредитацию поставок Киеву оборонных ракетных комплексов.

Как известно, Вашингтон принял решение в рамках очередного пакета военной помощи предоставить Украине высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS для отпора российских атак. Одновременно Великобритания отправит Украине M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Указанные типы РСЗО будут оснащены ракетами малой дальности, т.е. данная военная помощь предоставляется для отражения вторжения. Согласно Уставу ООН и действующим нормам международного права, Украина имеет законное право защищаться от неспровоцированной российской агрессии любыми доступными конвенционными вооружениями.

Но в кабинетах ГРУ кипит работа над изобретением всяческих вбросов для дискредитации Украины. Всплыли страшилки, что MLRS сразу используют для обстрелов российского приграничья. В частности, таких городов как Курск, Воронеж, Белгород. Россия хочет таким неказистым способом сразу убить много зайцев. Основой тактики российских оккупантов выступают ракетные обстрелы украинских городов, т.н. "калибровка", и они хотят показать, что Украина якобы действует такими же бесчеловечными методами. Также российские спецслужбы готовят провокации с обстрелами своей территории, имитируя обстрел из MLRS или HIMARS из Сумской области, которую они сами безбожно обстреливают. Типичная российская схема: "маньяк обвиняет свою жертву".

Подобная дымовая завеса выглядит неубедительно. На фоне лицемерного скулежа ГРУ в телевизоре Скабеева крутит ролики с обстрелом украинских населенных пунктов из ТОС-1 "Солнцепек". Более смертоносное только ядерное оружие...

К тому же единственная задача ВСУ состоит в освобождении более 20% суверенной территории от российской оккупации. Решая данную боевую задачу, Украина обеспечивает защиту Европы от расползания чумы рашизма. У Украины нет цели террора либо захвата российских территорий. Там хватает своих дестабилизирующих факторов.

Источник: https://t.me/sytosokrata/646

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