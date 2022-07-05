«Страждає зараз США смердюче. У них там – голод, холод»

Окупант розповідає дівчині про перебування під постійними обстрілами – за 21 день жодного разу не було, щоб в їхній квадрат «не прилітало».

Натомість дівчина говорить про зраду – інформацію про місцерозташування певних підрозділів передають іноземним розвідникам: «31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав всій же. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалась з ФСБешником самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли. Страждає зараз це США смердюче. У них там взагалі – голод, холод».

Источник: gur.gov.ua

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