Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 85

Стрельба на встрече выпускников в Техасе: 2 погибли, 14 раненых

Стрельба на встрече выпускников в Техасе: 2 погибли, 14 раненых

В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек.

Источник: CNN, NBC

Детали: По сообщению полиции, стрельба произошла поздно вечером 26 октября на площадке для вечеринок, расположенной на малонаселенном участке трассы за пределами населенного пункта.

Полиция разыскивает только одного человека, причастного к стрельбе, пока не установив мотив нападавшего.

Являются ли жертвы нападения студентами университета, не уточняется.

Детальной информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: полиция, США

Читайте ещё:

Пьяные российские школьницы напали на пять человек за час
Сегодня 11:18    13
Tesla представила новую версию солнечной черепицы и готова сделать ее массовой
Сегодня 10:55    47
Арсенал убийцы с Клочковской (ФОТО)
Сегодня 07:11    221
Джо Байден объявил, что если он будет избран президентом, то «тирании Путина придет конец»
27.10.2019 10:52    140
Расстрелянный в Харькове “Тайсон” проходил свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы
27.10.2019 06:43    199
В Харькове прикрыли интернет-магазин
27.10.2019 06:21    669
В Киеве задержали хакера, которого разыскивают в США
26.10.2019 11:35    151
Убитый в стрельбе на Клочковской проходил свидетелем по громкому делу
26.10.2019 06:19    556
ВКС России не смогли отогнать два американских бомбардировщика B-52 от Крыма и Сочи
25.10.2019 12:00    549
«Окровавленный песок»: Трамп заявил об уходе США с Ближнего Востока
25.10.2019 10:32    161
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 