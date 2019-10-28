Сегодня 09:56
Просмотров: 85
Стрельба на встрече выпускников в Техасе: 2 погибли, 14 раненых
В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек.
Источник: CNN, NBC
Детали: По сообщению полиции, стрельба произошла поздно вечером 26 октября на площадке для вечеринок, расположенной на малонаселенном участке трассы за пределами населенного пункта.
Полиция разыскивает только одного человека, причастного к стрельбе, пока не установив мотив нападавшего.
Являются ли жертвы нападения студентами университета, не уточняется.
Детальной информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет.
Источник: pravda.com.ua
Загрузка...