Стрельба в караоке: правоохранители пришли с обыском к виновнику происшествия

Правоохранители провели обыск по месту жительства парня, причастного к стрельбе в одном из харьковских караоке. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время мероприятий полицейские обнаружили 3 пистолетные кобуры, предмет, внешне похожий на патрон от пистолета травматического действия, одежду, в которой гражданин находился на месте совершения преступления, и его сумку.

Напомним, 19 июля около в Основянский отдел полиции поступило сообщение о стрельбе по переулку Костюринский. Было выяснено, что ЧП произошло в караоке, в результате чего двое мужчин 37 и 27 лет получили ранения грудной клетки от травматического оружия.

В настоящее время зачинщику стрельбы через мать, которая проживает вместе с ним, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в международный розыск.

Агентство Телевидения Новости