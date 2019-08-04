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Стрельба в курортной Кирилловке: ранены 3 человека

Стрельба в курортной Кирилловке: ранены 3 человека

Между двумя компаниями туристов в развлекательном заведении возник конфликт. Полиция начала производство о покушении на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

"3 августа около 10:00 в Кирилловского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими конфликт, слышны выстрелы", - сказано в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

Источник: censor.net.ua

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