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Стрельба в новогоднюю ночь на Пушкинской: правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

31 декабря 2017 года около 23:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской якобы стреляют из оружия. На место происшествия выезжали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что в кафе на улице Пушкинской возник конфликт между двумя группами иностранцев. В результате трое мужчин были доставлены в больницу. Медики оценили их состояние здоровья как удовлетворительное. После оказания помощи, мужчины самостоятельно покинули заведение. Другие участники конфликта скрылись с места происшествия еще до приезда правоохранителей, рассказывают в полиции.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. По данному факту проводится проверка и устанавливаются личности всех участников события.

Агентство Телевидения Новости

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