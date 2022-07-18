Стрілянина у торговельному центрі США: щонайменше три людини загинули

У торговому центрі у місті Грінвуд штату Індіана ввечері 17 липня чоловік з гвинтівкою відкрив стрілянину в фудкорті, а озброєний цивільний застрелив його. Внаслідок стрілянини щонайменше три людини загинули, ще дві зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це пише The Associated Press із посиланням на поліцію штату.

Як повідомив начальник поліції, чоловік увійшов до торгового центру Greenwood Park Mall з гвинтівкою та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті.

Натомість 22-річний юнак, який законно носив вогнепальну зброю в торговому центрі, застрелив цього чоловіка, який розпочав стрілянину.

«Справжнім героєм дня є громадянин, який законно носив вогнепальну зброю в тому фудкорті та зміг зупинити стрілка майже одразу, як він почав», — сказали у поліції.

Серед двох людей, які зазнали поранень, є 12-річна дівчинка. Її стан стабільний.

Джерело: ukrinform.ua

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