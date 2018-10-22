Студенты-иностранцы промышляли наркотиками в Харькове (фото)
Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, к ним поступило сообщение от жителей дома по улице Максимилиановской . Люди жаловались на шум и крики из соседней квартиры, а также явно ощутимый запах наркотических веществ.
Полицейским, которые прибыли по вызову, двери квартиры открыли двое иностранцев. Увидев правоохранителей, они сразу начали оказывать сопротивление. Один из парней ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Злоумышленниками оказались граждане Марокко 25 и 21 лет, которые учатся в Харькове.
На месте происшествия полицейские обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов и стеклянную банку с наркотическим веществом. Изъятое направлено на экспертизу.
Открыты два уголовных дела по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.