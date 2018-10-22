Криминал
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22.10.2018 17:11
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Студенты-иностранцы промышляли наркотиками в Харькове (фото)

Студенты-иностранцы промышляли наркотиками в Харькове (фото)

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, к ним  поступило сообщение от жителей дома по улице Максимилиановской . Люди жаловались на шум и крики из соседней квартиры, а также явно ощутимый запах наркотических веществ.

Полицейским, которые прибыли по вызову, двери квартиры открыли двое иностранцев. Увидев правоохранителей, они сразу начали оказывать сопротивление. Один из парней ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Злоумышленниками оказались граждане Марокко 25 и 21 лет, которые учатся в Харькове.

На месте происшествия полицейские обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов и стеклянную банку с наркотическим веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Открыты два уголовных дела по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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