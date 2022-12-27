Сварка з трагічним фіналом: взято під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві коханої жінки

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня у с. Яковлівка Лозівського району чоловік перебував разом зі своєю цивільною дружиною вдома. Проте згодом вони почали сваритись. Він схопив ніж та наніс жінці удар у грудну клітину, від якого вона померла.

Аби приховати свій злочин, зловмисник скинув труп потерпілої в яму на території домоволодіння.

26 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

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