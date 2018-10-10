Сводка ИС: «спецназу МГБ ЛНР» выдают комплекты формы с нашивками СБУ

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление»

В период с 3 по 9 октября с.г. интенсивность нанесения огневых ударов со стороны российских оккупационных войск на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории несколько снизилась. Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили около 230 огневых налетов (за прошлый недельный период - порядка 265) из 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Крымское, Новотошковское, Вольный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Травневое, Ореховое, Светлодарск, Старогнатовка, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

На протяжении последних суток основными участками приложения огневых усилий оккупантами стали:

- участок трассы «Бахмутка» от Новотошковки до Сокольников (120-мм и 82-мм миномёты, вооружение ББМ, крупнокалиберные пулемёты);

- «Светлодарская дуга» ( в основном — миномёты обоих основных калибров, дважды фиксировались пуски ПТРК);

- предместья Горловки (в основном 82-мм миномёты, эпизодически - 120-мм и 122-мм ствольная артиллерия);

- сразу несколько участков южнее Донецка вплоть до побережья Азовского моря (фиксировался широкий спектр вооружений, включая 122-мм ствольную артиллерию, миномёты, огонь штатных огневых средств ББМ).

При этом отмечаются методичные попытки противника огнём тяжёлого вооружения разрушить инженерные и фортификационные сооружения ВСУ, вплоть до отдельных окопов или позиций.

После недавнего уничтожения нескольких снайперов оккупантов, противник стал применять снайперские вооружения исключительно при поддержке дежурных или дополнительных огневых средств (в основном — крупнокалиберные пулемёты или 82-мм миномёты). Также оккупанты усилили наблюдение за передним краем ОС и нейтральной полосой, с целью выявления начала активизации украинских войск на том или ином участке.

В связи с ухудшением погодных условий противник был вынужден сократить интенсивность ведения воздушной разведки боевых порядков Объединенных сил с применением БПЛА. В период со 2 по 8 октября с.г. зафиксировано 4 разведывательных полета БПЛА с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. Вместе с тем отмечается активизация деятельности ДРГ и снайперских групп противника по всей линии соприкосновения.

Оперативная обстановка в зоне проведения ООС остается напряженной. Российские оккупационные войска проводят мероприятия, направленные на повышение уровня напряжения на линии разграничения с целью усилить свои переговорные позиции в диалоге с западными странами накануне организации и проведения т.н. “выборов главы ДНР” (запланированы на 11 ноября с.г.).

Противник ежедневно проводит тренировки со своими дежурными артиллерийскими расчетами, отрабатывая вопросы их развертывания на огневых позициях и подготовки к нанесению огневого удара по Объединенным силам. На наиболее опасных направлениях огневые средства противника находятся на боевых позициях постоянно в готовности к немедленному применению.

В рамках единого плана системы оперативной и боевой подготовки Южного ВО ВС РФ в штабах 1 и 2 АК оккупационных войск готовятся к проведению в середине октября с.г. совместного командно-штабного учения с привлечением к нему т.н. “военных комиссариатов ДНР и ЛНР”, всех т.н. “силовых структур ДНР и ЛНР”, а также представителей российской оккупационной администрации.

Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, в период с 3 по 9 октября с.г. с территории России было доставлено около 1100 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки).

Отмечается перемещение сил и средств оккупантов:

- Юго-западнее Гольмовского в одной из посадок фиксировалась 4-х орудийная батарея 122-мм пушек типа Д-30\30А оккупантов, развёрнутая на замаскированной огневой позиции в готовности вести огонь в северном и северо-восточном направлении;

- За восточным краем Пикуз отмечается новая рота противника на БМП - 1\2 и МТ-ЛБ - всего 6 единиц ББМ - занявшая позиции фронтом на запад, северо-запад. Окопана лишь часть техники, остальная «замаскирована»;

- По трассе Н-21 в районе Шахтёрска фиксировалось прохождение нескольких колонн грузового автотранспорта с предметами материально-технического снабжения. В одной из них замечана перевозка нестандартных ящиков, укрытых брезентом (везли 2 Урала). Также отмечается наличие в одной из колонн пары ПРМ;

- В районе Углегорска фиксируется подразделение российских БПЛА. Оккупанты явно уточняют на этом направлении передний край и боевые порядки передовых подразделений ОС. Фиксируется достаточно активный радиобмен сразу между несколькими новыми «адресатами» в этом районе;

- В артиллерийском «парке» оккупантов в районе Хрустального фиксируются изменения в численности тяжёлого вооружения. К реактивным установкам залпового огня типа БМ-21 «Град» добавилось до 4-х батарей ствольной 122-мм и 152-мм артиллерии, а также не менее 7-и единиц 100-мм ПТ-орудий типа МТ-12 «Рапира» и сразу 18 единиц 122-мм САУ типа 2С1 «Гвоздика».

Командование «2-го АК ЛНР» проводит служебное расследование сразу по нескольким фактам «сознательного вывода из строя автомобильной техники личным составом из-за нежелания её ремонтировать». В подозреваемых – сразу несколько «военнослужащих» из числа водительского состава разных подразделений.

Спецподразделение («спецназ») «МГБ ЛНР» получило новое обмундирование, вооружение, комплекты формы. Внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций). Стоит также отметить, что в последнее время, в связи с нехваткой кадров, в спецподразделение «МГБ ЛНР» для прохождения «службы» кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и должного медицинского освидетельствования.

Т.н. «военными комиссариатами ЛНР» продолжается проведение проверок личных данных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет (адрес проживания, фактическое место проживания, место работы, состояние здоровья и т.п.). Также проводятся активные мобилизационные мероприятия среди мужчин в возрасте до 40 лет, прежде из числа уволенных с остановленных производств работников.

Агентура «МГБ ДНР» распространяет среди жителей оккупированной территории слухи о «насильственной замене» священнослужителей Святогорской лавры (УПЦ МП, г.Святогорск Донецкой обл.) на священников УПЦ КП. Также, по версии «МГБ ДНР», украинской властью якобы готовятся массовые захваты церквей УПЦ МП силами «радикальных активистов и представителей УПЦ КП». Одновременно в Донецке боевики распространяют слухи среди местного населения, что на Покрову «штурмовики УПЦ КП» пойдут на штурм Киевской Лавры.

В 1-й и 7-й бригадах «1-го АК ДНР» ( «ОК «Донецк») командование фиксирует массовое употребление личным составом наркотических опиатных средств (при этом употребление «травы» уже за проступок не считается). Диллеры привозят «товар» практически прямо под КПП частей. В тренде наркотик под названием «Микс». По данным командиров бригад, «крышуют» схему распространения наркотиков представители руководства «МВД ДНР».

В «ДНР» значительная часть хлебокомбинатов обнародовала информацию о намерениях поднять (а отдельные предприятия уже подняли) отпускные цены на хлебобулочные изделия. Учитывая увеличение стоимости отдельных видов сырья до 71% и рост цен на ГСМ, стоимость продукции может возрасти в 2-2,5 раза. Данная информация уже вызвала негативный резонанс среди местного населения оккупированных районов Донецкой обл.

Источник: sprotyv.info

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