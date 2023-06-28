"Своих не отдам"

Путин, похоже, решил "кинуть" Пригожина и никаких явных перестановок делать не собирается.

Итак, положительные аспекты "бунта Пригожина":

1. Расшаталась система и элиты: снизилось внутреннее доверие Путину как со стороны военного, так и со стороны гражданского (экономического) блоков.

2. Все получили оценку готовности России к отражению прямого проникающего удара: такой готовности нет.

3. Произошел явный раскол силовой вертикали, распавшейся на 2 зоны интересов, открыто играющие друг против друга и потому активно консолидирующие в своих рядах всех самых узколобых, но верных.

4. Путин своих дружков приблизил ещё сильнее, тем самым сделав их практически неприкасаемыми, пока его власть способна их контролировать. Как только начнутся перестановки, будет нарушено "внутреннее равновесие", и система начнет трещать по швам, наспех наложенным "слюнявыми президентскими благодарностями и обещаниями".

Из "косвенных" плюсов:

1. Фанерный Шойгу пока остаётся - уровень коррупции падать не будет; уровень развала армии будет лишь увеличиваться.

2. Остаётся на время наступательных действий ВСУ дегенеративный "маршевый руководитель" Герасимов.

3. Увеличивается власть Золотова и его приспешников во внутреннем круге Путина: ещё один маразматик "с золотыми амбициями" готовится жрать правительственный денежный пирог с ногами на столе.

4. Самая боеспособная часть российских войск - "вагнеровцы" - в своем большинстве выведены из войны и в дальнейшем вернутся на неё в существенно меньшем количестве и со значительно худшим руководством - под знамёнами оленевода, которого они все коллективно считают придурком неведомых масштабов.

5. Все ждут перестановок в военном блоке, поэтому активно заняты внутренней грызней за ведущие места, а также набиванием карманов, пока такая возможность присутствует.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7950

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