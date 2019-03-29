Swedbank уволил исполнительного директора из-за скандала с отмыванием денег

Один из крупнейших шведских банков Swedbank уволил своего главного исполнительного директора Бриджитту Боннесен на фоне обвинений, что банк был причастен к масштабному скандалу с отмыванием денег в странах Балтии (€135,000,000,000 - ред.)

Об этом сообщает AP со ссылкой на главу банка Ларса Идермарка.

“Глава одного из крупнейших шведских банков Swedbank сообщил, что уволил своего главного исполнительного директора на фоне обвинений, что банк был причастен к масштабному скандалу с отмываним денег в странах Балтии”, – говорится в сообщении.

По словам Идермарка, Боннесен был уволен “из-за событий прошлых дней, которые привели к масштабному давлению на сам банк”.

Он также добавил, что на заседании правления в четверг финансовый директор Swedbank Андерс Карлссон был избран в. о. главного исполнительного директора.

Ранее в среду в Swedbank подтвердили, что шведское управление по вопросам экономических преступлений провело обыски в Стокгольме в главном офисе этого банка.

Источник: finance.ua

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